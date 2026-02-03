DAX Prognose für Dienstag, 03.02.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.297 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX formatierte bereits vorbörslich das Tagestief. Es ging von hier aus dynamisch und mit Momentum aufwärts. Die Bewegung lief erst am späten Nachmittag aus. Nach einem kleinen Rücksetzer konnte sich der Index nachbörslich wieder über der 24.800 Punkte-Marke festsetzen. Im Handel gestern wurde ein deutlicher Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 24.856 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Drei Key Takeaways - DAX aktuell im Überblick

DAX aktuell klar bullish stabilisiert Der DAX konnte sich dynamisch über alle relevanten gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) schieben und oberhalb der SMA200 festsetzen. Das kurzfristige Chartbild bleibt klar bullisch, solange der Index über 24.926 Punkten notiert.

Aufwärtsziele bis in den Bereich 25.150-25.324 Punkte Auf der Oberseite liegen die nächsten relevanten Kursziele zunächst bei 25.030 Punkten. Über 25.150 Punkten öffnet sich weiteres Potenzial bis zum Gap-Bereich um 25.324 Punkte.

Seitwärts bis aufwärts gerichtete DAX Prognose mit leichtem Vorteil für die Bullen Für den heutigen Handel überwiegt das bullische Szenario mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 - Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.677 und 25.150 Punkten, unterstützt durch eine weiterhin positive Anlegerstimmung (Fear - Greed Index: 61).

Am Xetra-Schluss (02.02.2026) notierten 33 DAX-Aktien im Plus, lediglich 7 Werte schlossen im Minus....

