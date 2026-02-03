Wangels (ots) -Ruhige Rückzugsorte gewinnen im Tourismus an Bedeutung. Hochwertig ausgestattete Baumhaushotels stehen exemplarisch für ein verändertes Reiseverständnis, bei dem Entlastung, Abstand und bewusste Reduktion wichtiger werden als Erlebnisprogramme.Reisen erfüllt für viele Menschen heute eine andere Funktion als noch vor einigen Jahren. Nicht, weil sich die Welt grundlegend verändert hätte, sondern weil der Alltag sich verdichtet hat. Arbeit, ständige Erreichbarkeit und hohes Grundtempo prägen den Alltag viele Menschen. Urlaub wird deshalb zunehmend als bewusste Unterbrechung dieses Modus verstanden - weniger als Abfolge von Aktivitäten, mehr als Zeit für Ruhe und Entlastung.Diese Verschiebung zeigt sich besonders deutlich bei kleineren, unabhängigen Unterkünften. Gefragt sind Orte, die Abstand ermöglichen - räumlich wie mental. Qualität und Komfort bleiben wichtig, treten jedoch hinter Atmosphäre, Klarheit und Übersicht zurück. Natur wirkt dabei weniger als Erlebnisraum, sondern als ruhiger Rahmen. Gestaltung, Lage und Ruhe gewinnen an Gewicht, während Programme und Animation an Bedeutung verlieren.Ein häufiges Missverständnis besteht darin, Rückzugsorte mit Isolation oder Verzicht gleichzusetzen. Tatsächlich geht es nicht um Abkehr, sondern um bewusste Reduktion. Viele Reisende schätzen es, tagsüber aktiv zu sein - etwa in Städten oder bei Ausflügen - und abends an einen Ort zurückzukehren, der Ruhe ermöglicht. Der Rückzug beginnt dabei nicht geografisch, sondern mental.Hochwertig ausgestattete Baumhaushotels lassen sich vor diesem Hintergrund als Ausdruck dieses veränderten Reiseverständnisses lesen. Sie stehen nicht für Abenteuer oder Einfachheit, sondern für Abstand, Übersicht und eine bewusste Gestaltung von Zeit - oft für bewusst erlebte Zweisamkeit. Ihre Bauweise, die begrenzte Anzahl an Einheiten und ihre oftmals besondere Lage ermöglichen eine klare Trennung zwischen Außenwelt und persönlicher Erholungsphase."Viele Menschen kommen nicht, um etwas zu erleben, sondern um für eine Zeit aus dem Alltagsmodus auszusteigen", sagt Oliver Jenny, Mitgründer des Ostsee Baumhaushotels. Baumhaushotels stehen damit exemplarisch für eine Form des Reisens, die nicht lauter werden will, sondern leiser.Weitere Informationen: www.ostsee-baumhaushotel.dePressekontakt:Ostsee Baumhaus GmbH & Co. KGOliver JennyMail: info@ostsee-baumhaus.deTelefon: +49 4382 356Anschrift: Alte Landstraße 16, 23758 WangelsOriginal-Content von: Ostsee Baumhaus GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181498/6209218