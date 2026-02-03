Während der Bitcoin-Kurs langsam weiter abrutscht, zeigt sich ein zentrales Problem am Kryptomarkt. Ausgerechnet die Anlegergruppe, die eigentlich als stabile neue Basis gelten sollte - Käufer über US-Spot-Bitcoin-ETFs - hält sich zunehmend zurück. Sinkende Zuflüsse, schwindende Liquidität und nachlassende Marktstimmung sorgen dafür, dass die Krypto-Überzeugung vieler Investoren spürbar bröckelt. Bitcoin-ETF-Käufer im Minus Wie Bloomberg berichtet, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Finanzmarktwelt.de