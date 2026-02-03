Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Vorfeld der EZB-Ratssitzung sind Äußerungen von Ratsmitgliedern Mangelware und auch vonseiten der Datenveröffentlichungen stehen keine echten Schwergewichte im Kalender, so die Analysten der Helaba.Einzig von Interesse könnten die Umfrageergebnisse des Bank Lending Survey der Europäischen Zentralbank sein. Schon bisher seien die Kreditvergabestandards so gewesen, dass sie einer Belebung der wirtschaftlichen Aktivitäten nicht entgegengestanden hätten. Allerdings sollte sich der Saldo der positiven und negativen Antworten mit dem neuen Quartal nicht nochmals in Richtung schwächeren Wachstums bewegen. Vielmehr wäre eine Gegenbewegung zum letzten Wert wünschenswert, womit der Boden bereitet bliebe für einen fiskalpolitisch induzierten Wachstumsschub. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de