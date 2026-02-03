Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach einer schwachen Eröffnung konnte der deutsche Aktienindex einen freundlichen Wochenstart verbuchen und so blieb der anfängliche Aufwärtsimpuls am hiesigen Rentenmarkt in den Anfängen stecken, so die Analysten der Helaba.Nach dem starken ISM-Index im Verarbeitenden Gewerbe der USA sei der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) weiter unter Druck geraten, ebenso wie der EUR/USD-Kurs. Heute bleibe es eher ruhig, da echte Impulsgeber nicht zu erkennen seien. Das Risiko einer militärischen Intervention der USA im Iran bleibe derweil präsent und könne die Volatilität jederzeit erhöhen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
