Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - 10-jährige Rendite Deutschland-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die 10-jährige Rendite Deutschland pendelt seit längerem zwischen den ganz großen charttechnischen Leitplanken bei knapp 2% und rund 3%, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Innerhalb dieser entscheidenden charttechnischen Begrenzungen habe das Zinsbarometer zuletzt zwei wichtige Formationen ausgebildet. Zum einen definiere die Kursentwicklung seit Anfang Dezember eine Schiebezone zwischen 2,78% auf der Unter- und 2,92% auf der Oberseite. Zum anderen liege seit rund einem Jahr ein aufsteigendes Dreieck vor. Das eigentlich Interessante an beiden Kursmustern sei, dass ein Ausbruch auf der Oberseite möglicherweise einen frühen Hinweis auf ein Lüften des ganz großen Deckels bei gut 3% liefere. Rein rechnerisch würde ein Ausbruch aus dem angeführten, aufsteigenden Dreieck ein Kursziel von rund 3,5% aktivieren, während der Ausbruch aus der ganz großen Schiebezone perspektivisch sogar ein Kursziel von "4% plus" bereithalten würde. Per Saldo würden unterschiedliche Chartformationen das Risiko steigender Renditen dokumentieren. Damit bleibe der Kursverlauf der 10-jährigen Rendite Deutschland ein Risikochart im Jahresverlauf 2026. Unterstützungen bestünden indes bei 2,78% bzw. 2,60%. (03.02.2026/alc/a/a) ...

