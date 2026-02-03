Wenige Monate nach der Weltpremiere hat Porsche die Produktion des neuen Cayenne Electric in Bratislava aufgenommen. Dabei setzt der Hersteller auch ein neues Konzept bei der Batteriemontage um - mit mehr eigenen Kompetenzen. Bei einer anderen Elektro-Baureihe von Porsche gibt es aber wohl Fragezeichen. Im VW-Werk Bratislava laufen bereits seit einigen Jahren die Verbrenner- und Hybridmodelle des Porsche Cayenne vom Band - zusammen mit den Plattform-Schwestermodellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
