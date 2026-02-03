Berlin (ots) -Das All-on-4-Behandlungskonzept bei KU64 ermöglicht Patientinnen und Patienten mit starkem Zahnverlust einen festsitzenden Zahnersatz, getragen von vier bis sechs Implantaten. Digitale 3D-Planung und hochwertige Komponenten sorgen für Präzision, Stabilität und Tempo. Meist lässt sich direkt am OP-Tag ein Provisorium einsetzen, das bereits kaustabil ist.All-on-4: International bewährtes BehandlungskonzeptDas Behandlungskonzept All-on-4 (https://ku64.de/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/all-on-4/) wurde vor über zwei Jahrzehnten an der MALO CLINIC in Lissabon entwickelt und hat sich seither international bewährt. Es ermöglicht die Wiederherstellung der Zahnreihe eines Kiefers, in dem keine oder nur noch wenige Zähne vorhanden sind, mit einem festsitzenden Zahnersatz. Dafür kommen in der Regel im Oberkiefer vier und im Unterkiefer sechs Implantate zum Einsatz. Die Methode gilt weltweit als Pionierleistung der modernen Implantologie und hat tausenden Patientinnen und Patienten Funktion, Ästhetik und Lebensqualität zurückgegeben.Digitaler Workflow bei KU64KU64 überträgt das All-on-4-Konzept (https://ku64.de/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/all-on-4/) in einen durchgängig digitalen Workflow: Von der 3D-Planung bis zur provisorischen, festsitzenden Brücke sind die Schritte präzise aufeinander abgestimmt - so sind weniger Termine nötig und die Versorgung mit Zahnersatz gelingt in vielen Fällen dank eigenem Dentallabor (https://ku64.de/leistungen/smile-design-dentallabor/) sogar noch am selben Tag. Dafür wird bis zum Einheilen der Implantate ein Provisorium eingesetzt, das bereits die Kaufunktion wiederherstellt und die Nahrungsaufnahme ermöglicht.Nach drei bis sechs Monaten sind die Implantate fest im Knochen eingewachsen und der Patient oder die Patientin erhält den endgültigen Zahnersatz. Zur Verwendung kommen für den Zahnersatz bei KU64 hochwertige patentierte Verfahren (u. a. Straumann Smile in a Box, COMFOUR). Sie gewährleisten Stabilität, Langlebigkeit und eine natürliche Ästhetik."Was Menschen mit starkem Zahnverlust brauchen, ist ein planbarer, sicherer und schneller Weg zurück zu festen Zähnen", sagt Dr. med. dent. Stephan Ziegler, Gründer und geschäftsführender Partner von KU64. "Mit All-on-4 (https://ku64.de/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/all-on-4/) verbinden wir digitale Diagnostik, navigierte Implantation und eine sofort festsitzende provisorische Brücke - für spürbar mehr Lebensqualität, je nach Befund bereits ab dem ersten Behandlungstag."Die Eignung der All-on-4-Therapie (https://ku64.de/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/all-on-4/) hängt vom individuellen Befund ab; eine persönliche Untersuchung und Beratung ist Voraussetzung.Highlights der All-on-4-Behandlung bei KU64- Feste Zähne an einem Tag: In den meisten Fällen kann direkt nach der Implantation eine provisorische Brücke befestigt werden.- Digitale Präzision: 3D-Planung für individuell optimale Implantatpositionen.- Weniger Behandlungen: Der durchgängige digitale Prozess reduziert Schritte und damit den Aufwand.- Langlebigkeit und Stabilität: Verwendung hochwertiger Komponenten von Straumann (Smile in a Box, Comfour).Top Service und ErreichbarkeitAlle Informationen zur Versorgung des gesamten Kiefers mit festsitzendem, implantatgetragenem Zahnersatz und zum All-in-4-Konzept finden Sie auf der Leistungsseite. KU64 ist an sieben Tagen pro Woche erreichbar und die Terminbuchung für eine Erstberatung ist direkt über die Leistungsseite möglich:https://ku64.de/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/all-on-4/Pressekontakt:KU64 - Die ZahnspezialistenPetros ProntisChief Marketing Officer (CMO)E-Mail: prontis@ku64.deTelefon: 030 86 473 222https://ku64.deOriginal-Content von: KU64 Zahnärzte Dr. Ziegler & Partner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181398/6209252