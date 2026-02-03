© Foto: Alexander Stein - JOKERDie USA starten die größte Rohstoffoffensive ihrer Geschichte. "Project Vault" soll kritische Mineralien sichern. Einige Werte steigen, andere kippen - die Branche steht Kopf.Die Aktien von Seltenen Erden und kritischen Mineralien sprangen am Montag deutlich an, nachdem Bloomberg berichtet hatte, dass die US-Regierung unter Präsident Donald Trump eine strategische Reserve im Wert von 12 Milliarden US-Dollar aufbauen will. "Project Vault", so der interne Name, soll die Versorgung amerikanischer Hersteller sichern und die Abhängigkeit von China verringern - jenem Land, das die weltweite Produktion und Verarbeitung vieler dieser Elemente dominiert. Die Initiative sieht vor, 1,67 Milliarden …Den vollständigen Artikel lesen
