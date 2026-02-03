Sartorius hat 2025 wie angekündigt wieder deutlich Fahrt aufgenommen: Umsatz und Ergebnis sind spürbar gestiegen, vor allem dank des margenstarken Verbrauchsmaterial-Geschäfts. Auch für 2026 rechnet das Unternehmen mit weiterem profitablen Wachstum - trotz anhaltender Unsicherheiten im Markt. Deutliches Umsatzplus, Ertrag wächst überproportional Nach vorläufigen Zahlen stieg der Konzernumsatz 2025 wechselkursbereinigt um 7,6 % auf 3,54 Mrd. Euro. Nominal legte Sartorius um 4,7 % zu - belastet vor allem durch den schwächeren US-Dollar. Alle Regionen trugen zum Wachstum bei: EMEA erzielte 1,47 Mrd. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin