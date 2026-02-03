DJ Amundi MSCI World Swap UCITS ETF USD Acc: Net Asset Value(s)
Amundi MSCI World Swap UCITS ETF USD Acc (CW8G LN) Amundi MSCI World Swap UCITS ETF USD Acc: Net Asset Value(s) 03-Feb-2026 / 09:36 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi MSCI World Swap UCITS ETF USD Acc DEALING DATE: 02-Feb-2026 NAV PER SHARE: USD: 727.947 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 174838 CODE: CW8G LN ISIN: LU1681043672 =--------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =--------------------------------------------------------------------- ISIN: LU1681043672 Category Code: NAV TIDM: CW8G LN LEI Code: 5493003BFED2MWDBYH64 Sequence No.: 417017 EQS News ID: 2270410 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
