In den aktuellen Daten des Zahlungsdienstleisters CoinGate zeigt sich ein deutliches Bild: Litecoin (LTC) gehört zu den Kryptowährungen mit dem stärksten Wachstum im Bereich der Zahlungen. Laut der neuesten CoinGate-Statistik zum Monat Januar kommt Litecoin auf einen Anteil von rund 17,7 % aller abgewickelten Kryptozahlungen, direkt hinter Bitcoin und dem großen Stablecoin USDC. Damit verzeichnet LTC einen bedeutenden Sprung in der Nutzung als Zahlungsmittel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
