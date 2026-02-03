FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Tim Rokossa erklärte am Dienstag, warum ein "zweites Wolfsburg", eine "echte local-for-local-Strategie", der einzig gehbare Weg für einen Erfolg in China ist./ag/ajx
ISIN: DE0007664039
