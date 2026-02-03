FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia von 6,75 auf 6,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der neue Konzernchef sei aufs Gaspedal gestiegen, schrieb Robert Sanders in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Ein Beleg dafür seien deutlich höhere Investitionen als in der Vergangenheit./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FI0009000681
