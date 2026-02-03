Frankfurt am Main (ots) -Degussa blickt auf das erfolgreichste Geschäftsjahr seiner Unternehmensgeschichte zurück. 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3 Milliarden CHF, die höchste gehandelte Tonnage sowie das beste Betriebsergebnis aller Zeiten - ein klarer Beleg für Vertrauen, Qualität und Beständigkeit im internationalen Edelmetallmarkt.Die anhaltend starke Nachfrage prägte sowohl den An- als auch den Verkauf und spiegelte das hohe Kundenvertrauen ebenso wider wie die Wertschätzung für Kompetenz und Produktqualität. Besonders attraktiv entwickelten sich Goldsparpläne, die vor allem bei jungen Anlegerinnen und Anlegern weiter an Bedeutung gewannen.Trotz gestiegener Finanzierungskosten infolge höherer Leitzinsen konnte Degussa weiterhin attraktive Konditionen bieten und ein stabiles, erfolgreiches Geschäft sicherstellen.Die aktuellen Bewegungen an den Edelmetallmärkten zeigen die lebendige Dynamik eines reifen und global vernetzten Marktes. Die jüngste Korrektur bei Gold und Silber entstand aus einem Zusammenspiel verschiedener Faktoren: Erwartungen an eine straffere US-Geldpolitik im Zuge der möglichen Ernennung von Kevin Warsh, ein sprunghaft stärkerer US-Dollar, technisch überdehnte Märkte nach neuen Allzeithochs, umfangreiche Gewinnmitnahmen sowie Margin-Erhöhungen der CME, die zusätzliche Zwangsverkäufe auslösten. Solche Entwicklungen sind Teil natürlicher Marktprozesse - insbesondere nach starken Aufwärtsphasen - und unterstreichen die hohe Reaktionsfähigkeit und Transparenz der internationalen Edelmetallmärkte.Christian Rauch, CEO der Degussa, betont: "Physisches Gold ist kein kurzfristiges Spekulationsobjekt. Es ist ein Vermögenswert - und für viele Menschen ein zentraler Baustein für langfristigen Vermögenserhalt und -aufbau. Während Aktien für Beteiligung am unternehmerischen Erfolg stehen, verkörpert Gold die Bewahrung von Kaufkraft über Generationen. Wir setzten nicht auf kurzfristige Trends. Wir stehen für Stabilität, Substanz und verantwortungsbewusstes Handeln. Für Degussa zählt vor allem eines: unsere Kundinnen und Kunden souverän auf ihrem Weg zu langfristigem Vermögensaufbau und -erhalt zu begleiten."Mit diesem Rekordergebnis im Rücken treibt Degussa ihren Weg zu einem digital starken, innovativen und global ausgerichteten Unternehmen weiter voran. Das erfolgreiche Jahr 2025 bildet die Basis für nachhaltiges Wachstum und eine Zukunft, in der Tradition und Fortschritt Hand in Hand gehen.Pressekontakt:Degussa Holding AG, Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar, Schweiz,Andrea Haener, E-Mail: presse@degussa.comOriginal-Content von: Degussa Goldhandel GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105154/6209324