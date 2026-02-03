Berlin (ots) -Die Hochschulperle des Monats Januar zum Thema "Future Skills 2030 - Kompetenzen für die Welt von morgen" geht an die Future Skills Academy der Technischen Hochschule Brandenburg für die praxisorientierte Vermittlung von Zukunftskompetenzen.Studierende erwerben in Workshops und weiteren praxisnahen Formaten gezielte Methoden und Ansätze, um Future Skills zu entwickeln. Themen wie Nachhaltigkeit, Kreativität und AI Literacy stehen hierbei im Fokus. Das geschieht nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch. Die Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen spielt eine zentrale Rolle, beispielsweise im Rahmen der Summer School oder bei Discovery Days. Hier erhalten Studierende wertvolle Einblicke in die Arbeitswelt, knüpfen Kontakte oder erproben ihre Kompetenzen in konkreten Projekten. Um Future Skills nachhaltig und weitreichend an der Hochschule zu verankern, richtet sich die Future Skills Academy mit ihren Angeboten aber nicht nur an Studierende, sondern auch an Lehrende. In Train-the-Trainer Workshops rückt die Integration von Future Skills in der Lehre in den Fokus.Auch für Unternehmen bietet die Future Skills Academy gezielte Angebote. Sie lernen in Workshops aktuelle Trends und Methoden der strategischen Unternehmensplanung kennen, gewinnen Klarheit über die relevanten Schlüsselkompetenzen der Zukunft und entwickeln individuelle Lösungsansätze. Interaktive Tools und praxisorientierte Techniken ermöglichen so einen direkten Transfer in die eigene Unternehmensrealität. Darüber hinaus öffnet die Academy den Zugang zu einer zukunftsstarken Community und ermöglicht den Austausch mit den Fachkräften von morgen."Die TH Brandenburg überzeugt durch einen ganzheitlichen und praxisnahen Ansatz zur Vermittlung von Future Skills. Das Konzept verbindet Lehre, Weiterbildung und regionalen Transfer eng miteinander", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats Januar an die Future Skills Academy in Brandenburg zu vergeben. "Die Hochschule macht Zukunftskompetenzen wie Kreativität, Teamarbeit und digitale Fähigkeiten systematisch erlern- und sichtbar. Besonders hervorzuheben ist die institutionelle Verankerung dieser Angebote, die Studierende flexibel, praxisorientiert und arbeitsmarktnah auf eine Welt im Wandel vorbereitet."Weitere Informationen zur Future Skills Academy finden Sie unter: https://zgt.th-brandenburg.de/akademie/Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die an einer Hochschule realisiert werden. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt.Im Jahr 2026 wird die Hochschulperle des Monats von der Allianz für Future Skills im Rahmen der Zukunftsmission Bildung des Stifterverbandes ausgeschrieben. Mit der Zukunftsmission Bildung will der Stifterverband ein Bildungssystem für eine Welt im Wandel gestalten, das schnell mehr Menschen mit den notwendigen Kompetenzen aus- und weiterbildet. Es werden Projekte ausgezeichnet, die Studierende, Promovierende oder Hochschulbeschäftigte gezielt auf eine sich wandelnde Arbeits- und Lebenswelt vorbereiten. Gesucht werden Projekte, die Future Skills bereits wirksam berücksichtigen und verankern und damit einen aktiven Beitrag zur Gestaltung einer Welt im Wandel leisten. Bewerbungen und Vorschläge sind jederzeit möglich: futureskills@stifterverband.deDer Stifterverband ist eine Gemeinschaft von rund 3.500 engagierten Menschen, Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ziel seiner Arbeit ist, Bildung und Wissenschaft neu zu denken und zu gestalten, um die Innovationskraft der Gesellschaft nachhaltig zu stärken. Als zentraler Impulsgeber analysiert er aktuelle Herausforderungen, fördert Modellprojekte und ermöglicht deren Verbreitung in vielfältigen Netzwerken. Er vernetzt Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, entwickelt gemeinsam Ideen und stößt politische Reformen an. In seinem Wirken konzentriert er sich auf zwei Handlungsfelder: Bildung und Kompetenzen sowie Kollaborative Forschung und Innovation. www.stifterverband.orgPressekontakt:Peggy GroßPressesprecherin des StifterverbandesT 030 322982-530presse@stifterverband.deFuture Skills AcademyTechnische Hochschule BrandenburgBritta Fiedler & Paula Ammannbritta.fiedler@th-brandenburg.defutureskills@th-brandenburg.deOriginal-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18931/6209317