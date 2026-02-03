München (ots) -Die tolino Allianz bietet Leserinnen und Lesern in Deutschland erstmals Zugriff auf eine Auswahl von mehr als fünf Millionen eBook-Titeln. Im vergangenen Jahr ist der tolino Gesamtkatalog deutlich gewachsen - ein weiterer Schritt, um die Attraktivität des tolino Ökosystems kontinuierlich auszubauen.Als zentraler eBook-Content-Lieferant für tolino erweitert Libri das verfügbare Angebot kontinuierlich. Dank technischer Verbesserungen wie dem neuen Farbdisplay konnte der tolino eBook-Katalog in Zusammenarbeit mit Verlagen deutlich ausgebaut und optimiert werden. So wurde das eBook-Sortiment um zahlreiche Comics, Mangas, Kinderbücher und Kochbücher erweitert und umfasst nun über fünf Millionen Titel, sowohl von deutschsprachigen als auch internationalen Verlagen. Der Gesamtkatalog bei tolino ist somit innerhalb des letzten Jahres um ca. 550.000 neue Titel gewachsen.Ein zusätzlicher Schwerpunkt lag auf englischsprachigen Titeln, da die Nachfrage nach Lesestoff im Original weiterhin stark wächst - ein Trend, der unter anderem durch das Phänomen "BookTok" befeuert wird. Mittlerweile machen englische eBooks über 60 % des gesamten eBook-Katalogs aus. Englische Bestseller wie die "Fourth Wing"-Reihe von Rebecca Yarros, "Problematic Summer Romance" von Ali Hazelwood, "Say You'll Remember me" von Abby Jimenez oder die "Powerless"-Reihe von Lauren Roberts erfreuen sich großer Beliebtheit und sind bei den angeschlossenen tolino-Händlern Thalia, Hugendubel, Osiander und dem unabhängigen Buchhandel jederzeit unkompliziert erhältlich.Um diesen Trend aufzugreifen, werden ab sofort neben den deutschen eBook-Bestsellern (https://mytolino.de/tolino-ebook-bestseller/) auch die englischsprachigen eBook-Bestseller (https://mytolino.de/tolino-jahresbestseller-englische-ebooks-2025/) auf der tolino Webseite monatlich präsentiert.Pressekontakt:Jana GreylingPR-ManagerinMail: presse@tolino.mediaWeb: https://mytolino.de/Original-Content von: tolino media GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164774/6209314