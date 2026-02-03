Weltweit bröckelt der Konjunkturoptimismus der Topmanagerinnen und -Manager. Laut aktuellem EY-CEO-Survey (hier ist die gesamte Studie) ist der Anteil der Zuversichtlichen in nur vier Monaten von 84 auf 68 Prozent gefallen. Und das hat Folgen: 83 Prozent der Unternehmen passen bereits ihre Investitionspläne an - manche bremsen, andere drücken auf's Gas. Besonders asiatische Konzerne beschleunigen ihre Ausgaben, während der Westen zögerlicher agiert.Weiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
