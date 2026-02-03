Seit mittlerweile mehr als 35 Jahren liefert das Hubble-Weltraumteleskop riesige Mengen an Bildern aus dem Weltall. Ein KI-Modell erledigt jetzt das, was Menschen zuvor nicht gelungen war. Das Hubble-Weltraumteleskop ist seit 1990 im Einsatz - und macht seitdem enorm viele Bilder des Weltraums. Rund 1,7 Millionen Aufnahmen hat es seitdem geliefert, was ein riesiger und damit spannender Fundus für Wissenschaftler:innen auf der ganzen Welt ist, aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n