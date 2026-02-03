Paris (www.anleihencheck.de) - Bei ihrer ersten Sitzung in diesem Jahr dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen unverändert lassen und damit ihre seit Juli letzten Jahres verfolgte Linie beibehalten, so François Rimeu, Senior Strategist bei Crédit Mutuel Asset Management.Ihre Kommunikation werde auf maximale Flexibilität bezüglich der künftigen geldpolitischen Ausrichtung abzielen und jegliche explizite Verpflichtung oder klare Vorgaben für den weiteren Kurs vermeiden. Dieser vorsichtige Ansatz werde angesichts fehlender neuer makroökonomischer Projektionen während der Sitzung am Donnerstag noch verstärkt. Die Inflationsrisiken dürften trotz anhaltender Meinungsverschiedenheiten innerhalb des EZB-Rats hinsichtlich der mittelfristigen Inflationsentwicklung als weitgehend ausgewogen beschrieben werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
