Linz (www.anleihencheck.de) - Donald Trump hat vergangenen Freitag Kevin Warsh als Nachfolger von Powell als Notenbankchef nominiert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Warsh habe sich zuletzt zwar für Zinssenkungen ausgesprochen, aber während seiner Zeit im geldpolitischen Ausschuss der FED (von 2006 bis 2011) als Falke und Kritiker einer lockeren Geldpolitik gegolten. Unterdessen möchte Trump unbedingt niedrigere Zinsen haben und habe nach der letzten Zinspause lautstark seinen Frust gegenüber Powells Vorgehen geäußert. Nachdem Powell dem US-Präsident wohl weiterhin die Stirn bieten dürfte, könnte Warsh nach seiner Übernahme im Juni (vorausgesetzt er werde vom Senat bestätigt) größere Senkungen des Leitzins verkünden und der Dollar könnte unter Druck geraten... (03.02.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
