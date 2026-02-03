Bonn (www.anleihencheck.de) - Nach einem Rückgang von rund 11,3% gegenüber dem Euro 2025 notiert der japanische Yen nun um EUR/JPY 185,5 - nur knapp fester als beim kürzlich gehandelten 35-Jahres-Tief bei 186,87, so die Analysten von Postbank Research.Die Yen-Schwäche sei zuletzt auch durch politische Unsicherheit verstärkt worden. Die Märkte hätten auf die Ankündigung der Premierministerin Sanae Takaichi reagiert, das Unterhaus aufzulösen und eine vorgezogene Neuwahl abzuhalten, um ihre derzeit hohen Zustimmungswerte zu nutzen. Ein klarer Wahlsieg würde voraussichtlich als Plazet für die fiskalische Agenda der Regierung interpretiert werden und somit den Druck auf die Renditen langfristiger JGBs (Staatsanleihen) möglicherweise weiter erhöhen. Deren Rekordhochs hätten zuletzt die Yen-Schwäche weiter verstärkt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
