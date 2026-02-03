Polestar hat eine Eigenkapitalbeteiligung in Höhe von 400 Millionen US-Dollar durch Feathertop Funding Limited und die Standard Chartered Bank verkündet. Beide Institute stellen jeweils 200 Millionen bereit, sichern sich aber festgelegte Renditen. Bei der Feathertop Funding Limited handelt es sich um eine Zweckgesellschaft der Sumitomo Mitsui Banking Corporation, wie Polestar erklärt. Feathertop und Standard Chartered aus Hongkong haben parallel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net