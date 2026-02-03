Frankfurt (ots) -Digital Wallets haben sich in Deutschland etabliert: 83 Prozent der Verbraucher nutzen bereits mindestens eine digitale Geldbörse, beispielsweise für Online-Zahlungen, im stationären Handel oder für Geldtransfers. Der Markt wird bislang vor allem von Big-Tech-Unternehmen geprägt. Eine aktuelle Cofinpro-Studie zeigt jedoch, dass Banken beim Thema Wallets über einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verfügen, den sie bislang nur unzureichend nutzen: das Vertrauen ihrer Kunden."Wallets entscheiden über die Kundenschnittstelle der Zukunft", sagt Joachim Butterweck, Director bei Cofinpro. "Wer zögert, gibt Daten- und Ertragspotenziale aus der Hand." Seiner Ansicht nach haben die Banken eine starke Ausgangsposition, auch wenn die aktuellen Nutzungszahlen etwas anderes vermuten lassen: "Finanzinstitute genießen bei 80 Prozent der Umfrageteilnehmer hohes Vertrauen bei sensiblen Daten. Damit sind sie Technologiekonzernen weit voraus, die nur einen Wert von 35 Prozent erreichen."Die Studienergebnisse verdeutlichen die Marktdynamik: 71 Prozent der Befragten verwenden PayPal als Wallet-Lösung. Apple Pay, Google Pay und vergleichbare Lösungen erreichen insgesamt rund 40 Prozent. Die Nutzung ist besonders ausgeprägt bei jüngeren Zielgruppen: Fast die Hälfte der unter 35-Jährigen nutzt Apple Pay oder Google Pay bereits regelmäßig im Alltag. Damit setzt diese Altersgruppe Maßstäbe für künftige Erwartungen an digitale Finanzservices.Die Kunden erwarten von einer Wallet mehr als reine Bezahlfunktionen. So wünschen sich 42 Prozent der Befragten digitale Ausweise in ihrer Wallet, 39 Prozent Bonus- und Loyalty-Programme und 37 Prozent die Integration der Gesundheitskarte oder des Impfpasses. Wallets entwickeln sich somit aus Sicht vieler Nutzer zu einer digitalen Alltagsplattform, die unterschiedliche Lebensbereiche miteinander verbindet."Wer die Wallet kontrolliert, begleitet seine Kunden vom Bezahlen über Mobilität bis hin zu Behördengängen", so Butterweck. "Für Banken ist das keine technische Detailfrage, sondern eine strategische Weichenstellung für ihre langfristige Relevanz."Wechselbereitschaft ist besonders bei Jüngeren ausgeprägtDie Studie verdeutlicht zugleich das hohe Potenzial bankeigener Wallet-Lösungen. So würden 62 Prozent der Befragten eine Wallet ihrer Hausbank nutzen, sofern diese über erweiterte Funktionen verfügt. In der Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen liegt dieser Anteil sogar bei über 75 Prozent. Bemerkenswert ist: 61 Prozent der heutigen Apple-Pay- und Google-Pay-Nutzer wären grundsätzlich bereit, zusätzlich oder alternativ eine Wallet ihrer Bank zu verwenden.Auch eine grundsätzliche Bereitschaft zum Wechsel der Bank ist erkennbar, wenn diese eine überzeugende Wallet-Lösung anbieten würde. Bei den jüngeren Befragten ist dieser Wert mit 42 Prozent (18-25 Jahre) bzw. 56 Prozent (26-34 Jahre) besonders deutlich ausgeprägt. "Wallets sind damit nicht nur ein Instrument zur Kundenbindung, sondern auch ein potenzieller Hebel für die Neukundengewinnung", betont Butterweck. "Ob Banken dieses Potenzial realisieren, hängt davon ab, wie konsequent sie Wallets aus Kundensicht denken."Sicherheits- und Datenschutzaspekte spielen dabei eine zentrale Rolle. So ist 70 Prozent der Befragten eine schnelle Sperrmöglichkeit bei Geräteverlust besonders wichtig und 66 Prozent legen Wert auf eine Datenspeicherung innerhalb Europas. "Genau hier können regulierte Finanzinstitute ihre Stärken ausspielen", sagt Butterweck. "Vertrauen, Transparenz und klare Verantwortlichkeiten lassen sich nicht kurzfristig kopieren - sie sind das Fundament nachhaltiger Wettbewerbsfähigkeit."Über die StudieDie Cofinpro-Studie "Digital Wallets - die Zukunft der Geldbörsen" basiert auf einer bevölkerungsrepräsentativen Online-Befragung von 1.010 Personen ab 18 Jahren in Deutschland. Die Erhebung wurde im Dezember 2025 durchgeführt. Die vollständige Studie steht hier zum Download bereit. (https://cofinpro.de/Studie-Digital-Wallets)Über Cofinpro (www.cofinpro.de)Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Banken und Fondsgesellschaften in der Management-, Fach- und Technologieberatung. Zu den Kunden zählen große Geschäfts-, Landes- und Förderbanken sowie die genossenschaftliche Finanzgruppe. Gegründet 2007 als mitarbeitergetragene Aktiengesellschaft beschäftigt die Unternehmensberatung inzwischen rund 250 Bank- und Technologieexperten. Das Haus hat 2025 zum 15. Mal in Folge vom Great Place to Work Institut die Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands erhalten.Pressekontakt:corpNEWSmediaChristoph SeegerRedaktionTel.: +49 (0) 40 207 6969 81E-Mail: christoph.seeger@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Cofinpro AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104351/6209354