© Foto: AdobeStockGold und Silber stürzten zuletzt dramatisch ab. Kupfer blieb recht stabil - Steht 2026 der große Favoritenwechsel im Rohstoffsektor bevor?Gold und Silber mit gewaltigen Verwerfungen - Kupfer dagegen recht stabil Die letzten Handelstage hatten es in sich. Im Edelmetallsektor tobte das Chaos. Der Goldpreis gab zwischenzeitlich deutlich nach. Noch viel dramatischer war das Preisbeben bei Platin, Palladium und Silber. So hatte der Silberpreis zu Wochenbeginn große Mühe, die wichtige Marke von 70 US-Dollar zu verteidigen. Wenige Tage zuvor notierte Silber noch bei 120 US-Dollar. Auch Kupfer konnte sich den Turbulenzen entziehen, doch im Gegensatz zu den beiden Edelmetallen präsentierte es sich …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE