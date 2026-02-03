Eine digitale Geschichte, die Tradition, Kreativität und Gastfreundschaft verbindet: Die Piadina Romagnola g.g.A. trifft mithilfe von zehn Creator auf die Welt der sozialen Medien

RIMINI, Italien, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Rahmen des europäischen Projekts "Choose the European Friendship - Piadina Romagnola g.g.A." startet in Zusammenarbeit mit Influencern eine neue Initiative auf dem italienischen und deutschen Markt. An der Kampagne sind zehn Content Creator aus den Bereichen Food und Lifestyle beteiligt. Ziel ist es, über eine Million Nutzer in beiden Ländern zu erreichen und Communitys anzusprechen, die hochwertige Zutaten, hausgemachte Küche und den Geist europäischer Geselligkeit schätzen.

Im Vergleich zu früheren Kampagnen verfolgt diese Initiative einen stärker werteorientierten und inklusiveren Ansatz. Es geht nicht nur darum, eine Piadina zu präsentieren, sondern einer europäischen Geschichte von Gastfreundschaft, Tradition und Kreativität eine Stimme zu geben. Die Piadina Romagnola g.g.A., die seit 2014 von der Europäischen Union geschützt ist, stammt aus der Romagna - einer italienischen Region, die für ihre Herzlichkeit, ihr gutes Essen und ihre Geselligkeit bekannt ist. Im Rahmen des Projekts Choose the European Friendship wird die Piadina Romagnola g.g.A. zum Symbol für ein Gericht, das jeden Menschen willkommen heißt.

Bereits in der Römerzeit galt die Piadina als eine Art "Behälter", der dazu diente, verschiedene Zutaten aufzunehmen. Heute steht dieses Erbe für kreative Freiheit: Die Piadina Romagnola g.g.A. kann Köstlichkeiten aus aller Welt aufnehmen und wird so zum Treffpunkt verschiedener Kulturen und Küchen. Da sie authentisch und doch äußerst vielseitig ist, kann sie gesund, feinschmeckerisch, im Streetfood- oder im Fusion-Stil gefüllt werden, ohne ihre Identität zu verlieren. Wer sich für dieses Gericht entscheidet, unterstützt nicht nur seine Heimat, sondern fördert im Rahmen des Systems der geografischen Herkunft auch die europäische Exzellenz.

Während der gesamten Laufzeit der Kampagne werden die beteiligten Creator Dutzende Originalcontents produzieren, in denen die Piadina Romagnola g.g.A. als Symbol für Gemeinsamkeit, Kreativität und europäische Freundschaft interpretiert wird.

Informationen zum Konsortium zur Förderung und zum Schutz der Piadina Romagnola g.g.A.

Das Konsortium zur Förderung und zum Schutz der Piadina Romagnola g.g.A. wurde gegründet, um den Ruf der Piadina Romagnola (auch bekannt als Piada Romagnola) und ihrer Variante, der Piadina oder Piada Romagnola alla Riminese (Fladenbrot nach Rimineser Art), zu fördern und zu stärken sowie die Vorschriften und Referenztexte für die Herstellung der Piadina nach traditionellem Rezept durchzusetzen. Die Bemühungen des Konsortiums führten am 24. Oktober 2014 zur Anerkennung der geschützten geografischen Angabe (g.g.A.). Das Konsortium umfasst derzeit zwölf Unternehmen unterschiedlicher Größe aus der Region Romagna, die die Bereiche handwerkliche Produktion, Industrie und Kiosk vertreten. Das Konsortium fungiert als Vermittler und Vertreter für diese Unternehmen.

Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union oder der Exekutivagentur für die Forschung (REA) wider. Weder die Europäische Union noch die Förderstelle können dafür verantwortlich gemacht werden.

