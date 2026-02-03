Es war ein Horror-Freitag für Gold- und vor allem Silberanleger. Die Edelmetalle crashten am Freitag. Zwischenzeitlich verlor der Silberpreis mehr als 30 Prozent. "Der Mainstream war sehr schnell damit, in dem designierten neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh den Schuldigen zu finden", sagt Markus Bußler. Doch ist das logisch?Wenn der Markt wirklich mit länger höheren Zinsen rechnen würde durch Warsh, dann hätte man das auf dem Anleihemarkt sehen müssen. Doch die Renditen zogen nach der Bekanntgabe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
