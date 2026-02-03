Anleger, die erst kürzlich in die Krisenwährung Gold eingestiegen sind, dürften nach dessen Preissturz stark verunsichert sein. Denn das Edelmetall verlor in der Spitze fast 20 Prozent innerhalb von lediglich zwei Tagen. Diese Fakten sollten sie nun beachten. Dass Gold im Jahr 2025 bleibt in Dollar gerechnet um 66 Prozent zulegen konnte - in Euro waren es 46 Prozent - war andere als erwartbar. Aus technischer Sicht führte der schnelle Anstieg zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE