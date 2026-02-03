Boston (www.anleihencheck.de) - Benoit Anne, Anleiheexperte bei MFS Investment Management, hält den frisch ernannten neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh für einen pragmatischen Entscheidungsträger, wenn es um die Festlegung der Zinssätze geht.Er könnte 2026 für weitere Zinssenkungen offen sein, werde sich jedoch wahrscheinlich nicht für eine aggressive Lockerung der Geldpolitik einsetzen, die über das hinausgehe, was der Markt derzeit einpreise, also zwei Senkungen im laufenden Jahr. Dies könnte man als leicht akkommodierend für die kurzfristigen Zinssätze ansehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de