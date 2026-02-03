Bonn (www.anleihencheck.de) - Die britische Wirtschaft wuchs im November mit 0,3% gegenüber dem Vormonat stärker als erwartet (0,1%), so die Analysten von Postbank Research.Der Dienstleistungssektor habe sich - nach einem Einbruch im Oktober - mit einem Zuwachs um 0,3% erholt gezeigt. Die Industrieproduktion sei um 1,1% gestiegen - getrieben durch eine Erholung um 2,1% im verarbeitenden Gewerbe. Im Gegensatz dazu habe sich die Kontraktion im Bausektor von minus 1,2 auf minus 1,3% beschleunigt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
