Seit Monaten stand ein mögliches Verbot bereits im Raum, jetzt ist es beschlossen. Die chinesische Regierung verbietet ab 2027 die Zulassung von Neuwagen mit vollständig versenkbaren Türgriffen und elektrischer Entriegelung - für bestehende Modelle gibt es eine Übergangsregelung. Das chinesische Verbot dürfte weltweite Auswirkungen haben. Wie das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) mitteilt, werden hierzu die entsprechenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
