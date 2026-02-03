Trump macht die Kurse: Am Dienstag geht es vor Handelsstart an der Wall Street mal wieder für die Seltenen-Erden-Aktien stark nach oben. Grund für die Kursgewinne bei MP Materials, USA Rare Earth, Energy Fuels und Co ist ein Vorstoß aus dem Weißen Haus.Zum Wochenauftakt hat der US-Präsident die Katze aus dem Sack gelassen: Unter dem Namen "Project Vault" kündigte Trump den Aufbau einer strategischen Reserve für kritische Mineralien an. Ziel des Projekts ist es, die Abhängigkeit der USA von China ...Den vollständigen Artikel lesen ...
