Die vorläufigen Ergebnisse von Siltronic für das vierte Quartal überbewerten die zugrunde liegende Momentum, da die Erholung hauptsächlich durch Lieferverschiebungen aus dem dritten Quartal und dem frühen Jahr 2026 bedingt war, was die Sicht auf die Nachfrage im ersten Halbjahr 2026 einschränkt. Obwohl die Ziele für das Geschäftsjahr 2025 erreicht wurden, verschlechtert sich die Erträge weiterhin, da höhere Volumina durch negative Preis-/Mischungseffekte, Währungsherausforderungen, höhere Abschreibungen aufgrund des FabNext-Ausbaus sowie die Stilllegung der SD-Linie mehr als wettgemacht werden, was das EBIT in den negativen Bereich drückt. Die Verwertung von Beständen in den Bereichen Energie und Speicher bleibt das zentrale Hemmnis, während der Netto-Cashflow aufgrund geringerer Investitionen und zeitlicher Effekte anstelle von operationellen Verbesserungen sich verringert hat. Die Verschuldung bleibt hoch, was auf eine langsamere Bilanzreparatur und höhere Zinsaufwendungen hindeutet. Wir bestätigen die Hold-Empfehlung und senken unser Kursziel auf 51,00 EUR (von 53,50 EUR), da die Bewertung keinen ausreichenden Ausgleich für die vorherrschenden Herausforderungen und das Risiko der zeitlichen Verschiebung bietet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/siltronic-ag





© 2026 mwb research