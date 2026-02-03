Wien (ots) -
Schiedsspruch nimmt keinen Einfluss auf weitere Verwertungstätigkeit der SIGNA Prime Selection AG
In seinem umfangreichen Schiedsspruch (zugestellt am 2.02.2026, Anm.) im Zusammenhang mit SIGNA hat das ICC-Schiedsgericht mit Sitz in Genf im Ergebnis entschieden, dass die SIGNA Prime Selection AG (SPS) bzw. deren Insolvenzmasse keinem Zahlungs- oder Feststellungsanspruch ausgesetzt ist. Es besteht auch kein Anspruch auf Ersatz von Verfahrenskosten.
Die weitere Abwicklung der SPS ist vom Schiedsspruch nicht gefährdet: Der Schiedsspruch nimmt keinen Einfluss auf die weitere Verwertungstätigkeit bzw. Durchsetzung von Haftungs-und Anfechtungsansprüchen.
Pressekontakt:
Thomas Huemer PR & Strategy Consulting
Mag. Thomas Huemer
Telefon: +43 6641864762
E-Mail: t.huemer@thomashuemer.at
www.thomashuemer.at
Original-Content von: Abel Rechtsanwälte GmbH, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177299/6209503
Schiedsspruch nimmt keinen Einfluss auf weitere Verwertungstätigkeit der SIGNA Prime Selection AG
In seinem umfangreichen Schiedsspruch (zugestellt am 2.02.2026, Anm.) im Zusammenhang mit SIGNA hat das ICC-Schiedsgericht mit Sitz in Genf im Ergebnis entschieden, dass die SIGNA Prime Selection AG (SPS) bzw. deren Insolvenzmasse keinem Zahlungs- oder Feststellungsanspruch ausgesetzt ist. Es besteht auch kein Anspruch auf Ersatz von Verfahrenskosten.
Die weitere Abwicklung der SPS ist vom Schiedsspruch nicht gefährdet: Der Schiedsspruch nimmt keinen Einfluss auf die weitere Verwertungstätigkeit bzw. Durchsetzung von Haftungs-und Anfechtungsansprüchen.
Pressekontakt:
Thomas Huemer PR & Strategy Consulting
Mag. Thomas Huemer
Telefon: +43 6641864762
E-Mail: t.huemer@thomashuemer.at
www.thomashuemer.at
Original-Content von: Abel Rechtsanwälte GmbH, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177299/6209503
© 2026 news aktuell