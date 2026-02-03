HanseMerkur hat ihre Tier-OP- und Tierkrankenversicherungen optimiert. Die neue Produktgeneration setzt laut dem Anbieter noch stärker auf ein modulares Produktkonzept, um Tierhaltern möglichst viel Flexibilität und Sicherheit zu bieten. Auch die Regeln zum Kündigungsschutz wurden überarbeitet. Der Hamburger Versicherer HanseMerkur hat eine neue, weiterentwickelte Produktgeneration in ihrer Tier-OP-Versicherung und Tierkrankenversicherung auf den Markt gebracht. Mit dem Update reagiert der Anbieter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact