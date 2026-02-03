München (ots) -Die Autofahrerinnen und Autofahrer in Deutschland mussten im ersten Monat des Jahres stark gestiegene Kraftstoffpreise hinnehmen. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Preise an den Zapfsäulen im Januar 2026 zeigt, kostete ein Liter Super E10 im Monatsdurchschnitt 1,739 Euro. Im Vergleich zum Dezember ist dies ein Plus von 8,6 Cent. Noch stärker stieg der Dieselpreis: Im Schnitt musste man im Januar für einen Liter 1,692 Euro bezahlen, das waren 9,4 Cent mehr als im Vormonat. Damit war Diesel im abgelaufenen Monat nur noch 4,7 Cent billiger als Super E10, obwohl auf den Liter Diesel gut 20 Cent weniger Energiesteuer anfällt.Hauptursache für den deutlichen Anstieg der Spritpreise waren vor allem die höheren Rohölnotierungen. So kletterte der Rohölpreis für die Sorte Brent von Notierungen, die gegen Monatsanfang zeitweise sogar unter der Marke von 60 US-Dollar lagen, auf Preise von über 70 US-Dollar gegen Monatsende. Da der Euro im Vergleich zum US-Dollar um einige Cent stärker notierte als im Dezember und im Monatsverlauf sogar seinen höchsten Stand seit Juni 2021erreichte, konnten die Folgen des höheren Ölpreises jedoch etwas abgefedert werden. Gerade um den Jahreswechsel mit den vergleichsweise geringen Rohölnotierungen lagen die Kraftstoffpreise aus Sicht des ADAC in Summe allerdings um einige Cent zu hoch.Teuerster Tag zum Tanken im vergangenen Monat war für die Fahrer von Benzin-Pkw der 15. Januar. Für einen Liter Super E10 musste man damals 1,749 Euro bezahlen. Am niedrigsten stand der Super E10-Preis am 1. Januar mit 1,709 Euro je Liter. Diesel kostete am 31. Januar am meisten, als der Preis für einen Liter bei 1,718 Euro lag. Am günstigsten war Diesel ebenfalls am Monatsersten mit einem Tagesdurchschnittspreis von 1,658 Euro je Liter.Der ADAC empfiehlt Autofahrerinnen und Autofahrern, die beim Tanken sparen wollen, möglichst abends zu tanken, dann sind die Kraftstoffpreise im Schnitt rund 13 Cent je Liter niedriger als morgens. Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen bietet die Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6209513