Baden-Baden (ots) -Klassik meets Gaming: Gleich zwei Mal präsentiert ARD Klassik im Februar 2026 Game Events und Game Musik - am 5. Februar mit Game On Symphony und vom 13. bis 15. Februar beim ARD Game Jam. Live verfolgt werden können beide Events bei ARD Klassik, YouTube und auf dem ARD Twitch Kanal.ARD Game JamVom 13. bis 15. Februar entwickeln sieben Teams in einem Live-Streaming-Event auf dem Twitch-Kanal der ARD und dem ARD Klassik YouTube Kanal neue Computerspiele und lassen sich dabei von klassischen Orchesterstücken, vorgetragen von Mitgliedern des SWR Symphonieorchesters, inspirieren.Der ARD Game Jam - Classical Edition verbindet erstmals klassische Orchestermusik mit moderner Spieleentwicklung - in einem interaktiven Live-Streaming-Event vom 13. bis 15. Februar 2026. Während ein zehnköpfiges Ensemble des SWR Symphonieorchesters live im Studio spielt, entwickeln sieben Teams aus dem deutschsprachigen Raum neue Computerspiele. Dabei soll die Musik zur kreativen Grundlage und zum essenziellen Bestandteil des Gameplays werden. Die teilnehmenden Teams sollen die Orchesterstücke in ihre Spiele integrieren, zum Beispiel über musikalische Aspekte wie Rhythmus und Melodien, oder über Hintergründe der geschichtlichen Entstehung der Werke.Livestream auf dem Twitch-Kanal der ARDZuschauer:innen erleben den Wettbewerb als interaktive Show auf dem Twitch-Kanal der ARD (twitch.tv/ard) und auf dem YouTube Kanal von ARD Klassik (@ARDKlassik) - mit Hintergrundinformationen zu den Stücken und Unterhaltungselementen zum Thema Gaming. Am Sonntag, den 15. Februar, werden die entstandenen Spiele von einer Jury bewertet und die Gewinner werden gekürt.Sofia Kats, Louis Philippson und Daniel Budiman moderierenModeriert wird der Game Jam von Sofia Kats (Moderatorin & Streamerin), dem Pianisten und Klassik-Influencer Louis Philippson und Daniel Budiman ("Budi", Content Creator & Moderator).Klassik meets GamingDas Ensemble des SWR Symphonieorchesters performt während der Shows zusätzlich bekannte Videospiel-Soundtracks, um eine Brücke zwischen den Welten herzustellen.AblaufFreitag, 13. Februar 2026: Kickoff-Show, ca. 18-21 UhrLive-Performance von Mitgliedern des SWR SymphonieorchestersBekanntgabe des Wettbewerbsthemas und Vorstellung der zwei klassischen MusikstückePräsentation der teilnehmenden Teams und Talks mit Jury und GästenSamstag, 14. Februar 2026: Development-Phase ca. 13-15 Uhr & 17:45 Uhr - 19:30 UhrCheck-ins mit den entwickelnden TeamsEinblicke in den EntstehungsprozessCommunity-Interaktion über Twitch-Chat mit Daniel BudimanSonntag, 15. Februar 2026: Finale & Award-Show, ca. 18-21 UhrLive-Performance von Mitgliedern des SWR SymphonieorchestersPräsentation aller entwickelten Spiele, Live-Bewertung durch Jury und CommunityBekanntgabe der Gewinner:innen in fünf KategorienSofortiger Release: Alle Spiele werden direkt spielbar veröffentlicht.Kulturelle InnovationMit dem Game Jam schlägt die ARD eine Brücke zwischen Hoch- und Pop-Kultur, ohne dabei zu vereinnahmen oder zu verwässern. Klassische Musik wird erklärt und erlebbar gemacht als kreatives Werkzeug für digitale Kunst.Das Format verbindet unterschiedliche Communities und zeigt, dass diese Welten sich durchaus bereichern können.Der ARD Game Jam - Classical Edition ist eine Produktion von Midflight (Beans Entertainment und wurde entwickelt vom SWR X Lab und von SWR Kultur.Game On SymphonyGame Musik steht auch am 5. Februar 2026 um 19 Uhr im Carl-Orff-Saal des Münchner Fat Cat im Fokus. Unter dem Motto "Game On Symphony" spielt das Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Robert Ames unterschiedlichste Game-Soundtracks.Brandneue Musik und Klassiker der Game-MusikDas Publikum darf sich freuen auf Abenteuerfeeling und Entdeckerdrang in "Uncharted", eine düstere Welt voller Spannung in "BioShock", Mittelalter-Sound in "Kingdom Come: Deliverance II", aber auch auf den ikonischen Soundtrack zum Action-Adventure-Klassiker schlechthin, "The Legend of Zelda". Hinzu kommen zwei Gaming Soundtracks ("Call of Duty" und "Lara Croft") des aktuell zweifach Grammy-nominierten Komponisten Wilbert Roget II, der live aus den USA zugeschaltet wird. Darüber hinaus spricht Host Fridl Achten mit anderen Komponisten und Gästen aus der Szene wie Streamerin KaddiTV über ihre Lieblings-Soundtracks und ihre persönlichen Verbindungen dazu.Twitch-LivestreamDas Konzert ist auf dem Twitch-Kanal der ARD (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.twitch.tv%2Fard&data=05%7C02%7CMatthias.Claudi%40swr.de%7C69f810b187b64232127308de5cd4c4cc%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C639050266074080192%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=pvVNua3m%2B9JBywj6OjISpYMOrVddf6IAqVrBDyIFOzI%3D&reserved=0) und auf dem YouTube-Kanal von ARD Klassik (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwdrklassik&data=05%7C02%7CMatthias.Claudi%40swr.de%7C69f810b187b64232127308de5cd4c4cc%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C639050266074100520%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=aTwQmiOKS8DutZv3%2FicNAXBlzoMgkd163qP%2BaEdiaZ0%3D&reserved=0) livezu erleben. 