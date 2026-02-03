Die Aktie eines deutschen Wirkstoffforschers springt heute um fast zehn Prozent in die Höhe, nachdem die Berenberg Bank ein phänomenales Kursziel ausgegeben hat. Die Details. Die Aktie des Hamburger Biotechnologieunternehmen Evotec hat am Dienstag deutlich zugelegt und setzet sich damit an die Spitze des Nebenwerte-Index SDAX. Mit einem Plus von zuletzt 9,6 Prozent auf 6,55 Euro (Stand 10.45 Uhr) meldet sich die Aktie nach einer langen Durstrecke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
