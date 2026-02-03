DJ AUKTION/Bund stockt "grüne" Anleihe auf
Von Emese Bartha
DOW JONES--Der Bund hat am Dienstag eine "grüne" Anleihe mit Laufzeit Februar 2035 im Auktionsverfahren aufgestockt. Nachfolgend die Details der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktion vom 21. Oktober 2025):
=== Emission: 2,5-prozentige "grüne" Bundesanleihe mit Laufzeit 15. Februar 2035 Emissoionsvolumen: 1,5 Mrd EUR Bietungsvolumen: 2,719 Mrd EUR Zuteilungsbetrag: 1,354 Mrd EUR Marktpflegeumfang: 146 Mio EUR Bid-to-cover-Ratio: 2,0 (2,2) Durchschnittsrendite: 2,79% (2,52%) Wertstellung: 5. Februar 2026 ===
