Hannover (ots) -Die Buchungslage bei America Unlimited zeigt im laufenden Geschäftsjahr ein bemerkenswertes Bild: Während die Nachfrage nach USA-Reisen spürbar rückläufig ist, liegt der Gesamtumsatz aktuell um 23 Prozent über dem Vorjahr. Im Interview erläutert CEO Timo Kohlenberg, welche Faktoren diese Entwicklung tragen - und warum Diversifikation heute wichtiger denn je ist.Die USA sind traditionell das Kernprodukt von America Unlimited. Umso überraschender ist der Blick auf die aktuellen Zahlen: ein deutlicher Rückgang bei USA-Reisen, aber gleichzeitig ein Umsatzplus von 23 Prozent insgesamt. Wie passt das zusammen?Timo Kohlenberg: Das ist tatsächlich eine Entwicklung, die ich mit einem weinenden und einem lachenden Auge betrachte. Natürlich schmerzt uns der Rückgang bei USA-Reisen, weil die Vereinigten Staaten seit der Gründung unsere DNA prägen. Gleichzeitig sind wir aber sehr froh, dass wir diesen Rückgang nicht nur auffangen, sondern den Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern konnten.Was sind die wichtigsten Treiber für dieses Wachstum?Kohlenberg: Zum einen sehen wir eine klare Verlagerung der Nachfrage. Kanada entwickelt sich weiterhin sehr dynamisch, und auch Australien sowie Neuseeland verzeichnen starke Zuwächse. Hier zahlt sich aus, dass wir unser Portfolio in den vergangenen Jahren gezielt verbreitert haben. Insbesondere unsere noch junge Marke Australia Unlimited gewinnt spürbar an Bekanntheit und Vertrauen im Markt. Zum anderen spielt die Preisstruktur eine entscheidende Rolle. Viele dieser Reisen sind höherpreisig als klassische USA-Routen, was sich unmittelbar im Umsatz niederschlägt.Ein weiterer Faktor ist die Portfolio-Erweiterung innerhalb der Unternehmensgruppe, insbesondere durch Feinreisen. Welche Rolle spielt der Luxusbereich?Kohlenberg: Eine sehr große. Mit Feinreisen sprechen wir eine Zielgruppe an, die bewusst individuell und exklusiv reist, und sich in den vergangenen Jahren auch als krisenresistenter bewiesen hat. Luxusreisen haben naturgemäß einen höheren Durchschnittspreis und tragen damit überproportional zum Umsatzwachstum bei. Gleichzeitig ergänzt Feinreisen unser bestehendes Angebot ideal: Wir bleiben Spezialist für Fernreisen, erweitern aber unser Zielgebiets-Portfolio und die Bandbreite nach oben.Heißt das, America Unlimited wird künftig weniger USA-lastig sein?Kohlenberg: Nein, das würde ich so nicht sagen. Die USA bleiben ein zentrales Standbein, und wir sind überzeugt, dass die Nachfrage mittelfristig wieder anziehen wird. Aber die aktuelle Situation zeigt sehr deutlich, wie wichtig es ist, nicht von einem einzigen Zielgebiet abhängig zu sein. Unsere Strategie, alternative Destinationen systematisch auszubauen und neue Marken zu entwickeln, erweist sich jetzt als absolut richtig.Mit Blick auf den Markt insgesamt: Was nehmen Sie aus der aktuellen Buchungslage mit?Kohlenberg: Reisende sind nach wie vor sehr reisefreudig, aber sie entscheiden bewusster. Qualität, Individualität und besondere Erlebnisse stehen stärker im Fokus - und dafür sind viele auch bereit, mehr zu investieren. Wer als Veranstalter flexibel bleibt, sein Angebot weiterentwickelt und klare Profilmarken aufbaut, hat auch in einem anspruchsvollen Umfeld sehr gute Chancen.Über America Unlimited:America Unlimited ist einer der führenden Veranstalter für Reisen nach Kanada und in die USA. Das Unternehmen wurde 2006 von Michael Kohlenberg gegründet und nach seinem Tod 2007 von seiner Frau Angelika und seinen Kindern Julia und Timo weitergeführt. Dank jahrzehntelanger Destinationserfahrung bietet der Spezialist aus Hannover bei der Reiseplanung ein Höchstmaß an Flexibilität und persönlichem Service. In Kundenbewertungen schneidet das für seine innovativen Marketing- und Vertriebsaktionen bekannte Familienunternehmen aufgrund seiner kompetenten Beratung überdurchschnittlich gut ab. America Unlimited wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als einer der TOP 50 Reiseveranstalter weltweit. Geschäftsführende Gesellschafter der America Unlimited GmbH sind Julia Kurz und ihr Bruder Timo Kohlenberg. Als reiner Nordamerika-Spezialist gestartet hat die America Unlimited GmbH ihr Geschäftsfeld sukzessive ausgebaut. 2011 erfolgte mit dem Launch der Marke Feinreisen der Portfolio-Ausbau in andere Zielgebiete mit Fokussierung auf das Premium-Segment. Im Sommer 2022 hat der Spezialveranstalter mit Australia Unlimited eine weitere Marke für Reisen nach Ozeanien auf den Markt gebracht.Pressekontakt:KC3 GmbH0170/5672100info@koepers-kc3.deOriginal-Content von: America Unlimited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165802/6209560