Der US-amerikanische Pharma-Gigant Merck & Co hat am Dienstag die Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal respektive Gesamtjahr 2025 veröffentlicht. Diese sind über den Erwartungen ausgefallen. Allerdings patzt Merck & Co beim Umsatz- und Ergebnisausblick, weshalb die Aktie nach einem starken Vortag schwächer notiert.Der Umsatz stieg im vierten Quartal 2025 um fünf Prozent auf 16,4 Milliarden Dollar, womit die Schätzung in Höhe von knapp 16,2 Milliarden Dollar übertroffen werden konnte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär