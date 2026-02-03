Essen (ots) -Wer sind die Fittesten im Lande? DEICHMANN setzt auch 2026 ein starkes Zeichen für mehr Bewegung im Schulalltag. Seit Anfang Februar können sich wieder Grundschulen aus ganz Deutschland bewerben und für den Titel "Deutschlands fitteste Grundschule" antreten. Ziel der Kampagne ist es, Grundschulkinder frühzeitig für Bewegung zu begeistern. DEICHMANN stellt allen teilnehmenden Schulen ein abwechslungsreiches Bewegungsprogramm sowie ein Konzept für eine Sportstunde zur Verfügung. Die fittesten Grundschulen haben die Chance auf attraktive Geldpreise.DEICHMANN setzt weiter auf BewegungBewegung macht Spaß und verbindet. Nach der positiven Resonanz in den vergangenen zwei Jahren geht die Initiative "Deutschlands fitteste Grundschule" in die nächste Runde. 2025 beteiligten sich mehr als 230 Grundschulen aus ganz Deutschland. Über 25.000 Kinder sammelten von Februar bis Mai gemeinsam mehr als 500.000 Bewegungseinheiten. Den Titel "Deutschlands fitteste Grundschule" sicherte sich schließlich die Grundschule Alter Leuchtturm Balje aus Niedersachsen, zuvor war es die Grundschule aus dem niederbayrischen Rohr. Welche Schule holt sich den Titel in diesem Jahr?Mit der im Jahr 2024 gestarteten Kampagne verfolgt DEICHMANN das Ziel, Bewegung auch in Zeiten von Smartphone und Spielekonsole wieder fest im Schulalltag zu verankern und die Gesundheit von Grundschulkindern nachhaltig zu stärken. Herzstück des Projekts ist ein mit Experten speziell entwickeltes Bewegungsprogramm mit kurzen, flexibel einsetzbaren Einheiten, das durch einen eigens konzipierten Bewegungsparcours für den Sportunterricht ergänzt wird. Im Mittelpunkt stehen Freude an Bewegung, regelmäßige Aktivität und die Förderung gesunder Gewohnheiten.Der große Zuspruch und die vielen positiven Rückmeldungen der teilnehmenden Schulen zeigen, wie wichtig und wirkungsvoll gezielte Bewegungsangebote im Grundschulalltag sind. Gleichzeitig bleibt Bewegungsmangel bei Kindern eine ernstzunehmende Herausforderung.Alarmierende Zahlen: Bewegungsmangel bei Kindern nimmt zuNur jedes vierte Kind bewegt sich ausreichend - mit gravierenden Folgen für die Gesundheit. DEICHMANN möchte dazu beitragen, das zu ändern. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt Kindern mindestens 60 Minuten Bewegung pro Tag. Laut Daten des Robert-Koch-Instituts im Rahmen der KiGGS-Studie erreichen jedoch nur rund 22 Prozent der Mädchen und 29 Prozent der Jungen dieses Ziel.[1] Damit bleibt ein Großteil der Kinder deutlich unter dem empfohlenen Maß an körperlicher Aktivität. Die gesundheitlichen Folgen dieser Entwicklung sind bereits sichtbar: Immer mehr Kinder leiden unter motorischen Entwicklungsstörungen. Nach Angaben der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) waren im Jahr 2023 mehr als 311.000 Schülerinnen und Schüler betroffen, was einem Anstieg von rund 64 Prozent im Vergleich zum Jahr 2008 entspricht.[2] Gerade im Grundschulalter wird die Basis für eine gesunde körperliche und geistige Entwicklung gelegt. Regelmäßige Bewegung stärkt den Haltungs- und Bewegungsapparat sowie das Herz-Kreislauf-System.[3]Und so geht's!Über die Website "DEICHMANN bewegt" können sich Grundschulen aus ganz Deutschland unkompliziert für die Teilnahme anmelden. Nach der Registrierung erhalten die Schulen einen Zugang zu einem digitalen Dashboard, worüber alle benötigten Materialien abgerufen sowie die durchgeführten Bewegungseinheiten dokumentiert werden können.Vor Beginn der Sommerferien werden in jedem Bundesland drei Grundschulen ausgezeichnet. Sie erhalten jeweils eine Urkunde und ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro. Auf Bundesebene werden zusätzlich drei weitere Schulen prämiert, die sich über einen Geldpreis von bis zu 5.000 Euro freuen dürfen. Der bundesweite Sieger darf sich zusätzlich über ein Siegerehrungs-Event vor Ort freuen.Mit der dritten Runde von "Deutschlands fitteste Grundschule" unterstreicht DEICHMANN erneut sein nachhaltiges Engagement für die Bewegung und Gesundheit von Kindern. So macht das Unternehmen seinen langjährigen Purpose erlebbar. Ganz im Sinne des Leitbilds "Das Unternehmen muss dem Menschen dienen" setzt sich DEICHMANN seit Jahrzehnten aktiv für das Wohl seiner Kundinnen und Kunden, der Mitarbeitenden und von Menschen in Not ein. Die DEICHMANN-Stiftung engagiert sich seit über 50 Jahren für Menschen in Not - mit rund 200 Hilfsprojekten jährlich im In- und Ausland.Alle Infos und Anmeldung unter: https://www.deichmann-bewegt.de/deutschlands-fitteste-grundschule/ - Jetzt mitmachen und gemeinsam ein Zeichen für mehr Bewegung setzen![1] https://ots.de/vFKbpM[2] https://ots.de/HmEfax (https://www.spiegel.de/panorama/bewegungsmangel-mehr-als-300-000-kinder-und-jugendliche-haben-motorische-defizite-a-04aa0061-8b46-46ec-ae47-fb58a0b09ab3)[3] https://ots.de/onISsA