Hamburg (ots) -More Nutrition definiert den Markt für Vitamine, Mineralien und Supplements (VMS) neu. Mit einem umfassenden (Re-)Launch macht das Unternehmen aus der klassischen Supplement-Einnahme ein genussvolles, smartes Alltagserlebnis. Das weiterentwickelte VMS-Portfolio verbindet wissenschaftlich fundierte Formeln mit außergewöhnlichem Geschmack und innovativen Formaten - mit einem klaren Fokus auf proaktives Wellbeing statt reiner Symptombekämpfung.More Nutrition, einer der führenden Anbieter für innovative Produkte im Bereich Weight Management in Deutschland, setzt mit dem VMS-(Re-)Launch neue Maßstäbe im Supplement-Segment. Aufbauend auf seiner Mission, Menschen dabei zu unterstützen, gesunde Gewohnheiten zu entwickeln und nährstoffreiche, leckere Produkte in ihren Alltag zu integrieren, erweitert More Nutrition sein Portfolio konsequent um hochwertige Vitamine, Mineralien und Supplements, die Genuss und Nahrungsergänzungsmittel vereinen."Love your body. Love your food."Unter dem Leitgedanken "Love your body. Love your food." verbindet More Nutrition wissenschaftlich fundierte Rezepturen mit außergewöhnlichem Geschmack, innovativen Formaten und einer klaren Haltung: Supplements sollen sich gut anfühlen - nicht kompliziert, zeitintensiv oder medizinisch. Der (Re-)Launch markiert den Übergang von klassischer Symptombehandlung zu einem modernen, präventiven Wellbeing-Ansatz und definiert VMS als selbstverständlichen Teil moderner Feel-Good-Routinen. Tilla Katharina Köhn Mergen, Senior Product Line Managerin von More Nutrition, unterstreicht: "Unsere Community möchte sich langfristig wohl fühlen - ohne Verzicht oder Komplexität, sondern als Lifestyle. Genau dafür haben wir Nahrungsergänzungsmittel neu gedacht: als tägliche Feel-Good-Routine, die nicht nur gut schmeckt, sondern Spaß macht und perfekt in den Alltag passt."Die wichtigsten Innovationen im VMS-SortimentZentraler Bestandteil des VMS-Sortiments sind zwei neu entwickelte Innovationsprodukte, die diesen Anspruch besonders deutlich unterstreichen.- Creatine und Carnitine Sticks in den leckeren Sorten Raspberry und Lemon, die optimal dosierte Nährstoffe im handlichen Stick-Format bieten - auf die Bedürfnisse von Frauen abgestimmt und mit prickelndem Brause-Effekt, ideal für Sport, Arbeit oder unterwegs und sogar ohne Wasser einnehmbar.- Mit Collagen+ in Watermelon Mint oder Neutral erweitert More Nutrition das Beauty-Segment um mehr als nur einen Kollagen-Drink: einen ganzheitlichen Beauty-Drink mit erfrischendem Geschmack für das neue "Beauty from within"-Ritual. Mit bioaktiven Kollagenpeptiden, Hyaluronsäure und funktionalen Cofaktoren - flexibel pur genießbar oder zum Mischen.Neben den Produktneuheiten werden ausgewählte VMS-Produkte im neuen Design relauncht:- Die Skin Structure Formula in Pink Grapefruit und Peach Iced Tea steht als High-End-Produkt für das Konzept "Your skin deserves more" und verbindet wissenschaftlich fundierte Inhaltsstoffe mit einem besonderen Geschmackserlebnis.- More Nutrition bietet mit Mineral Complete, Essentials und Essentials Vegan Produkte, die sich als sinnvolle Ergänzung der täglichen Ernährung eignen und die perfekte Basis für jede:n innerhalb der Nahrungsergänzungs-Routine bilden.- Ergänzt wird das Sortiment durch funktionale Kapselprodukte wie Curcu-More, More Harmony und Cycle Balance, abgestimmt auf unterschiedliche, individuelle Lebensstile und Ernährungsweisen.Für Menschen mit wenig Zeit und hohen AnsprüchenDer (Re-)Launch richtet sich an Konsument:innen, die Wert auf wissenschaftlich fundierte Formeln legen, aber keine Kompromisse beim Geschmack oder der Einfachheit eingehen möchten. Ob Beauty-Einsteiger:innen, Self-Care-affine Zielgruppen, Vielbeschäftigte oder Skin-Care- und Anti-Aging-Interessierte - das neue VMS-Sortiment ist darauf ausgelegt, sich nahtlos in den Alltag zu integrieren. Alle Produkte folgen dabei dem MORE-Prinzip: klar formuliert, sinnvoll dosiert und konsequent auf langfristige Routinen ausgerichtet.Über More Nutrition:Gegründet im Jahr 2017, ist More Nutrition der führende Anbieter von gesunden, zuckerreduzierten Ernährungsprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln zur Gewichtsabnahme in Deutschland. Mit einer breiten Auswahl an kalorienarmen, protein- und ballaststoffreichen Lebensmitteln sowie hochwertigen Supplements für Gesundheit, Wellness und Beauty unterstützen wir euch dabei einen gesunden Körper zu erreichen, in dem Ihr euch wohlfühlt - nachhaltig und ohne Verzicht. Maximale Qualität, voller Geschmack und einfache Integration in den Alltag - More Nutrition will Ernährung smarter machen. Mit dem Smart Swap unterstützen sie euch dabei, einfache Entscheidungen zu treffen und Better-For-You-Ernährung unkompliziert und genussvoll erlebbar zu machen. Erfahre mehr über More Nutrition unter morenutrition.dePressekontakt:Miriam FlotowJunior PR ManagerinE-Mail: presse@tqgg.deMobil: +49 160 5997609Original-Content von: The Quality Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179171/6209580