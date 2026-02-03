© Foto: Myriams-Fotos auf PixabayMerck und Pfizer überraschen mit Quartalszahlen. Doch das starke Wachstum bei Keytruda und ein stabiler Umsatz bei Pfizer können die Börse nicht richtig überzeugen.Die beiden Pharma-Riesen Merck und Pfizer haben ihre vierten Quartalszahlen veröffentlicht - mit überraschend starken Ergebnissen, aber auch Warnsignalen für die Zukunft. Während Merck vor allem vom Krebsmedikament Keytruda profitierte, zeigt Pfizer Stabilität trotz nachlassender Pandemie-Umsätze. Anleger stehen nun vor der Frage, wie die Konzerne mit Patentausläufen, regulatorischen Änderungen und globalen Absatzproblemen umgehen werden. Die Aktien reagierten jeweils schwächer, obwohl beide Unternehmen die Erwartungen …Den vollständigen Artikel lesen
