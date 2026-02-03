Die PayPal-Aktie gerät nach Vorlage der Quartalszahlen massiv unter Druck. In der ersten Reaktion bricht der Titel um mehr als 15 Prozent ein. Sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz verfehlt der Zahlungsdienstleister die Erwartungen. Auch der Ausblick sorgt für lange Gesichter.Für das vierten Quartal hat PayPal einen Gewinn je Aktie von 1,23 Dollar gemeldet. Analysten hatten im Schnitt mit 1,29 Dollar gerechnet. Beim Umsatz kommen 8,7 Milliarden Dollar zusammen, ein Plus von 3,6 Prozent gegenüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär