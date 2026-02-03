Wien (www.fondscheck.de) - Ampega hat den Publikumsfonds Terrassisi Aktien Europa (ISIN DE000A419Y60/ WKN A419Y6) aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Das gehe aus einer Vertriebsmitteilung hervor, die "FONDS professionell ONLINE" vorliege.Der bekannteste Fonds dieses Trios sei der global anlegende Terrassisi Aktien, der im Jahr 2000 aufgelegt worden sei und mittlerweile gut 1,5 Milliarden Euro verwalte. "Während der Terrassisi Aktien weltweit investiert, richtet sich der neue Fonds bewusst auf europäische Unternehmen mit hoher finanzieller Stabilität, starken Wettbewerbsvorteilen und nachweislich überzeugender ESG-Performance", heiße es in der Ampega-Mitteilung. Damit könnten Anleger das globale Terrassisi-Portfolio um einen "europäischen Qualitätsbaustein" erweitern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
