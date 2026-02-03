© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Omar MarquesPayPal hat schwächere Gewinne gemeldet, verfehlt die Prognose - und feuert im selben Atemzug den CEO. Die Aktie bricht zweistellig ein. Die Frage am Markt: Ist das der Tiefpunkt - oder erst der Anfang?PayPal hat mit seinen Zahlen für das vierte Quartal 2025 die Erwartungen verfehlt und zugleich einen tiefgreifenden Führungswechsel eingeleitet. Der Zahlungsriese meldete einen bereinigten Gewinn von 1,23 US-Dollar je Aktie und blieb damit unter den prognostizierten 1,29 US-Dollar. Auch der Umsatz lag mit 8,68 Milliarden US-Dollar rund 90 Millionen unter den Analystenschätzungen. Zwar stieg das gesamte Zahlungsvolumen um 9 Prozent auf 475 Milliarden US-Dollar, doch das Wachstum in einem …Den vollständigen Artikel lesen
