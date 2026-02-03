TORONTO, 3. Februar 2026 / IRW-Press / Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSX V:CNC) (OTCQB:CNIKF) (- https://www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-insight-on-development-milestones-in-2026-and-nickel-supply-bottleneck/ -) gab heute bekannt, dass das Unternehmen die unabhängigen technischen Berichte (die "Berichte") gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") erstellt wurden und die erste Mineralressourcenschätzung für das zu 100 % unternehmenseigene Nickelsulfidprojekt Midlothian ("Midlothian") und das Nickelsulfidprojekt Bannockburn ("Bannockburn") in der Nähe von Timmins (Ontario) untermauern. Der Bericht enthält keine wesentlichen Abweichungen von den Ergebnissen, die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. Dezember 2025 veröffentlicht wurden. Die Mineralressourcenschätzung, die am 15. Dezember 2025 in Kraft trat, wurde gemäß den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und -reserven (29. November 2019) erstellt.

Die beiden vollständigen technischen Berichte, die am 2. Februar 2026 veröffentlicht wurden und Mineralressourcenschätzungen mit einem Stichtag vom 15. Dezember 2025 enthalten, tragen die Titel "National Instrument 43-101 Initial Mineral Resource Estimate and Technical Report for the Midlothian Ni-Co-Pd-Pt Deposit, Midlothian Nickel Sulphide Project" (Erste Mineralressourcenschätzung und technischer Bericht gemäß National Instrument 43-101 für die Ni-Co-Pd-Pt-Lagerstätte Midlothian, Nickel-Sulfid-Projekt Midlothian) und "National Instrument 43-101 Initial Mineral Resource Estimate and Technical Report for the Bannockburn Ni-Co-Pd-Pt Deposit, Bannockburn Nickel Sulphide Project" (Erste Mineralressourcenschätzung und technischer Bericht gemäß National Instrument 43-101 für die Nickel-Kobalt-Palladium-Platin-Lagerstätte Bannockburn, Nickel-Sulfid-Projekt Bannockburn). Die Berichte wurden von Caracle Creek International Consulting Inc. für Canada Nickel erstellt und sind im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ www.sedarplus.com zu finden.

Ausgabe von Aktien

Darüber hinaus hat Canada Nickel eine Änderung seiner Optionsvereinbarung in Bezug auf das Grundstück Midlothian vereinbart, wonach Canada Nickel sich bereit erklärt hat, insgesamt 27.400 Stammaktien an die Optionsgeber auszugeben, als Gegenleistung für die Verschiebung des Zahlungstermins von 200.000 Dollar von November 2025 auf Januar 2026 für die letzte Baroptionszahlung, die nun erfolgt ist.

Qualifizierte Person

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine "qualifizierte Person" gemäß NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickelsulfid-Projekten voran, um Nickel für den schnell wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Edelstahl zu liefern. Canada Nickel Company hat in mehreren Ländern die Eintragung der Marken NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM beantragt und arbeitet an der Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von CO2-neutralem Nickel, Kobalt und Eisenprodukten. Canada Nickel bietet Investoren die Möglichkeit, in Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko zu investieren. Canada Nickel ist derzeit durch sein zu 100 % im Besitz befindliches Flaggschiffprojekt Crawford Nickel-Cobalt Sulphide im Herzen des produktiven Bergbaugebiets Timmins-Cochrane vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail:info@canadanickel.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis und Erklärung zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als "zukunftsgerichtete Informationen" gelten können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem das Potenzial der Projekte Midlothian und Bannockburn, die Bedeutung der Bohrergebnisse, die Möglichkeit, die Bohrungen fortzusetzen, die Auswirkungen der Bohrungen auf die Definition einer Ressource, der Zeitpunkt und der Abschluss (falls überhaupt) zusätzlicher Mineralressourcenschätzungen, das Potenzial des Nickelgebiets Timmins, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, sowie unternehmerische und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die notwendigen Mittel aufzubringen, um die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlichen Ausgaben zu tätigen, (bekannte und unbekannte) Umweltverbindlichkeiten, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Unsicherheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen, Nicht-Erlangung behördlicher oder Aktionärsgenehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82838Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82838&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA13515Q1037Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.