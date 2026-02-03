Die Palantir-Aktie steht seit Wochen unter Abgabedruck und hat allein in diesem Jahr bereits -18,5% an Wert eingebüßt. Seit den November-Tops ging es für den Titel sogar um fast -30% hinab. Nun hat der Konzern Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt. Sorgen diese für den ersehnten Turnaround? Umsatz und Gewinn über den Erwartungen Der US-Datenanalyse-Spezialist meldet einen Umsatzsprung von 70% auf 1,407 Milliarden US$ und übertrifft damit die Marktschätzungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
