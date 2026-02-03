Tesla-Chef Elon Musk setzt auf Roboter und Robotaxis. Bereits 2026 soll die Fertigung des Robotaxi-Fahrzeugs Cybercab beginnen. Heisst: Die Zukunft von Tesla hängt am Erfolg des Humanoiden Roboter "Optimus" sowie des Roll-out der Robotaxi-Flotte. Tesla trifft im Robotaxi-Business auf starke Konkurrenz wie etwa Waymo und Zoox. Der Elektroauto-Pionier Tesla muss sich im Kampf um die Pole Position allerdings erst noch beweisen. Entscheidend ist Teslas Technologie-Ansatz. Musk setzt mit seinem Team ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär